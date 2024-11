Data Fifa, lesões... Fla joga a temporada mutilado, e título seria um feito

É evidente que se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil a temporada não será aquilo que o torcedor esperava. Com o maior investimento em elenco na América do Sul, naturalmente o rubro-negro desejava ainda mais.

Uma campanha brigando pelo título brasileiro da Série A até a útlima rodada, por exemplo, tornaria 2024 maior, mas hoje trata-se de algo improvável. E chegar ao menos às semifinais da Libertadores, o que não aconteceu.

As campanhas aquém nas duas competições mais relevantes parecem esvaziar o título posível, que será dos flamenguistas até perdendo por um gol para o Atlético Mineiro, domingo. Uma bela vantagem, sem dúvida.