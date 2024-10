Entenda por que Flamengo recusa o garantidor do Corinthians por Hugo Souza

Serei didático:



1) O Corinthians deu o contrato de cessão dos direitos de exploração da publicidade de Neo Química Arena, que mantém com a empresa Brax, como garantia financeira da operação do Matheuzinho.



2) Como não pagou tudo no prazo, existe uma notificação por parte do Flamengo. Se o problema não for sanado dentro de um prazo estabelecido, o fluxo de pagamentos originalmente firmado para remunerar os cofres corintianos, passa a ser creditado em favor do clube carioca.



3) Os valores que o Corinthians tem a receber da Brax, obedecendo o fluxo do contrato original, passam a ser creditados diretamente ao Flamengo, depois de cumpridos os termos do contrato, ou seja, com o envio de uma notificação comunicando a eventual inadimplência. O clube do Rio de Janeiro então receberá mensalmente valores que seriam destinados ao Corinthians, até ter que o montante em aberto seja quitado.



4) O contrato da Brax com o Corinthians é longo, vai até 2029, os R$ 330 milhões a serem pagos no período cobrem, com sobras, o que foi acertado pela aquisição de 60% do Matheuzinho.



5) Contudo, os prazos de pagamento são diferentes do que ajustado originalmente entre Flamengo e Corinthians na liberação do atleta. Por isso o dinheiro não chegou aos rubro-negros. Em 2024 a Brax não tem mais nada a pagar aos corintianos, por sinal.



6) Assim, apenas em 2025 os primeiros pagamentos da Brax ao Corinthians serão destinados ao clube do Rio de Janeiro. Isso prosseguirá até que seja quitado o valor devido.



7) Por isso o Flamengo não aceita a mesma empresa como garantido na negociação do Hugo Souza, pois os créditos seriam a ele feitos em prazos diferentes do que pretende, ou seja, provavelmente bem depois, exceto se o Corinthians pagar em dia.



8) Matheuzinho foi negociado por 4 milhões de euros, com o clube paulista passando a ser detentor de 60% dos seus direitos. Mas com o atraso, esses valor, pelas estimativas do Flamengo chegarão perto de 5,5 milhão de euros com juros e multas.

