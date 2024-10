Copa acabou há 22 meses, e o Brasil não tem um time, longe disso

Assim, a esperança passa a ser o talento, que existe, sim, mas em doses muito menores do que o desejado. Talento que já salvou muitos trabalhos comuns de treinadores cebeefianos.

Foi assim que o Brasil empatou com Ígor Jesus, após o talento de Savinho colocar o goleador em condições de cabecear para as redes. Mas não dá para depender apenas de inspiração.

Por isso, também, Dorival Júnior precisa transformar esse grupo de jogadores em time. Uma equipe de verdade. Mas isso é algo distante.

O tempo disponível durante a Copa América, cerca de um mês, não foi bem aproveitado. Na competição nos Estados Unidos e depois dela o time foi (e vai) mal.

O resultado final, com Luiz Henrique marcando o gol da virada, não esconde as limitações dessa seleção brasileira. Um time absolutamente comum, sem perspectivas que foi salvo pelos jogadores do Botafogo.