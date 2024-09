Landim, Braz, Tite e time notaram que o Flamengo no 2º turno é vergonhoso?

Uma vergonha, reflexo do óbvio, o abandono da Série A pelo elenco mais caro da América do Sul, com a prioridade, não assumida, às Copas. A Libertadores ficar à frente do Brasileirão faz sentido, mas a Copa do Brasil? Em que lugar do mundo se vê tal bizarrice?

Uma clara decisão institucional, que passa pelo presidente Rodolfo Landim, pelo vice de futebol, Marcos Braz, pelo técnico Tite, que teria tamanho para questionar esse absurdo, mas compõem, aceitando de forma cordata, e jogadores. Sim, porque mesmo com ênfase a outros torneios, eles teriam que fazem melhor. Um vexame.

