Flamengo sinaliza que está desistindo de Gabigol, que virou última opção

O cotejo desta noite no Maracanã é nada mais, nada menos que o mais importante compromisso dos rubro-negros em 2024. Um mata-mata contra tradicional adversário que já foi algoz do Flamengo na Libertadores e vive boa fase. Duelo mais do que importante na caminhada pelo sonhado quarto título da América.

Gabriel Barbosa foi a última opção de ataque de Tite no empate de domingo, diante do Vasco. Sem Pedro, Michael e Cebolinha, optou pela estreia de Plata, mesmo há meses sem jogar. E foi bem o equatoriano. Quando Luiz Araújo se machucou, a 18 minutos de peleja, entrou Arrascaeta, que estava sendo preservado para o jogo contra o Peñarol.

Adiante, Carlinhos foi a campo no lugar de Bruno Henrique aos 18 do segundo tempo. Gabriel só entrou no gramado 20 minutos depois, no lugar do uruguaio. Última opção, na fila atrás até do ex-centroavante do Nova Iguaçu. E agora está fora da partida mais importante do ano, mesmo depois de os médicos do clube não diagnosticarem lesão.

Estranho? Estranhíssimo. Obviamente ninguém vai assumir publicamente algo do gênero, mas a clara sensação é de que o Flamengo está desistindo de Gabriel Barbosa. E diante do pífio desempenho que apresenta na maioria das partidas em má fase que já dura quase dois anos, não há motivos razoáveis para discordar.

O outrora Gabigol é defendido pelos fãs incondicionais com base em seus feitos do passado. Que ficam mais distantes a cada má atuação. Falando friamente, não há como classificar sua ausência como desfalque em uma análise meramente técnica. Conseguirá voltar a jogar bem? No Flamengo isso é cada vez mais improvável. Seu contrato termina com o ano de 2024. E seu futebol, acabou?