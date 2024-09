James Rodríguez estreia e causa furor na Espanha: um filme já visto aqui

Apesar da virada e da primeira vitória (vídeo acima) em casa na atual temporada pela Liga, a publicação dedicou fartas linhas ao ex-são-paulino, que fez sua estreia. "O 10 começou a se aquecer e o público passou a gritar seu nome pressionar Iñigo (Pérez, o treinador)".

"Aos 87 minutos, James David Rodríguez Rubio é chamado do banco", acrescentou o Marca. "Vallecas (bairro do Rayo) explodiu e desabou com os aplausos. (...) Ele não tinha um minuto em campo e já começava a espalhar magia na grama", exagerou.

Ja o diário As destacou que "a Jamesmania inundou Vallecas. Máscaras com o rosto do colombiano (...) e as bandeiras de seu país e de seus compatriotas encheram as arquibancadas. Alguns vieram exclusivamente para vê-lo estrear".

Depois de se destacar a ponto de vestir a camisa do Real Madrid, James reaparece, desta vez jogando em um clube bem menor da capital espanhola. E cercado de expectativa. Já vimos esse filme antes.

