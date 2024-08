Lazio tenta atravessar, mas Alcaraz escolhe o Fla e chega ao Rio 5ª feira

O meia segue para a Europa avaliado em 10 milhões de euros, com o Southampton podendo adqirir 60% dos direitos por 6 milhões de euros ou 80% por 8 milhões de euros. Antes houve uma dúvida sobre qual jogador os rubro-negros cederiam (o outro nome discutido era o do zagueiro Iago, da seleção brasileira sub 20).

Vitor Hugo, que completou 20 anos em 11 de maio, deverá ser emprestado ao Göztepe, da primeira divisão turca. O clube pertence ao mesmo grupo que controla o time do Sul da Inglaterra.

A Lazio reapareceu e tentou atravessar o negócio na última hora. Queria 50% dos direitos de Alcaraz, pagaria menos, mas proporcionalmente seria mais e o Southampton preferia vender para os italianos, até porque assim não teria de desembolsar agora o valor referente à mais valia que o Racing tem direito.

O jogador foi firme, pressionou para retornar à América do Sul e o Southampton não tinha mais como voltar atrás. No começo o argentino, que completará 22 anos em 30 de novembro, estava com receio ante a possibilidade de jogar no Brasil, mas no fim bateu pé porque com o tempo se convenceu de que o Flamengo seria a melhor opção.

