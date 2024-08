Fifa orienta e CBF decreta tolerância zero para quem pressionar os árbitros

A comissão de arbitragem da CBF comunicou aos clubes e federações que vai jogar duro com quem formar bolinhos em torno do árbitro e se comportar de maneira inadequada na área técnica. O cartão amarelo vai ser utilizado sem parcimônia nessas situações. Uma espécie de tolerância zero.

A confederação utiliza diretrizes da Fifa sobre a abordagem do árbitro, que poderá ser beira apenas pelo capitão de cada equipe durante o jogo. A medida já está valendo nos jogos disputados no Brasil e o comunicado da Federação Internacional" é assinado por Pierluigi Collina, Presidente do Comitê de Árbitros da entidade.

"Diretrizes

* As interações normais entre os jogadores e o árbitro são permitidas e continuam sendo importantes (para aumentar a transparência e evitar possíveis frustrações e conflitos).

* Qualquer jogador (inclusive o capitão) que demonstrar discordância por palavra ou ação será advertido (cartão amarelo).

* O árbitro, quando apropriado, explicará decisões importantes ao(s) capitão(ães) e/ou ao(s) jogador(es) envolvido(s) em um incidente.

* Para evitar que os jogadores se aglomerem ou cerquem o árbitro em situações importantes e após incidentes ou decisões importantes:

- apenas um jogador de cada equipe - geralmente o capitão - tem permissão para se aproximar do árbitro e, ao fazê-lo, deve sempre interagir de forma respeitosa;

- o árbitro pode instruir/incentivar os jogadores (verbalmente ou com gestos) a não se aproximarem dele;

- os capitães de equipe são responsáveis por ajudar a afastar os companheiros de equipe do árbitro;

- Os jogadores que se aproximarem ou cercarem o árbitro quando não tiverem permissão para fazê-lo poderão ser advertidos (cartão amarelo);

- Se apropriado, o árbitro pode atrasar o reinício do jogo para dar tempo ao(s) capitão(ães) de falar com seus companheiros de equipe para explicar uma decisão, exigir comportamento adequado etc.

- A interação ou a abordagem de qualquer jogador que não seja o capitão fica a critério do árbitro.

por exemplo, se o jogador tiver cometido uma infração, sofrido uma falta e/ou estiver machucado.