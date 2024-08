Dívidas, processo sobre fraude: vale a pena o Flamengo comprar o Leixões?

Nos últimos meses de seu segundo mandato na presidência, Rodolfo Landim insiste na aquisição do Leixões pelo Flamengo. A ideia é tema de polêmica em meio ao clima eleitoral no clube, que elegerá seu novo mandatário em 9 de dezembro. O blog pediu ao especialista Cesar Grafietti uma análise sobre a situação financeira da agremiação que está há 15 anos na segunda divisão de Portugal.

"O faturamento gira na casa dos 2,5 milhões de euros anuais, e o Leixões gasta perto de 2 milhões de euros com salários, operando sempre com prejuízo (em 2022/2023, 870 mil euros). O custo com pessoal é por volta de 82%, muito comum em Portugal. As SADs (versão portuguesas das SAFs) costumam operar assim, com aportes de recursos dos acionistas para fechar as contas, esperando chegar à Primeira Liga (primeira divisão) e tornarem-se lucrativas.

O clube passou por uma espécie de recuperação judicial (chamada de PER em Portugal) e está fazendo os pagamentos. E segue financiando os prejuízos com novas dívidas, quando o mais correto em um processo desses seria aportar capital. A dívida total para o tamanho do clube é elevada, algo na casa dos 9 milhões de euros, o que equivale a cerca de 3,6 vezes as receitas. Essa é uma característica de várias SADs e associações de futebol portuguesas, muito parecidas com os clubes brasileiros: gastam, têm prejuízo e cobrem com dívidas.