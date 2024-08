Fortaleza nos últimos 9 jogos supera Botafogo, Fla, Palmeiras e São Paulo

Quando tinha 13 jogos disputados, o Fortaleza ocupava apenas a oitava posição no campeonato brasileiro. Somava 21 pontos ganhos. Estava a seis do líder, na oportunidade o Flamengo, a cinco do vice, Palmeiras, a três do terceiro e do quarto, respectivamente Botafogo e Bahia.

Nove partidas depois, o Leão do Pici é o segundo, a um ponto do primeiro colocado, Botafogo, mas com 22 partidas, uma a menos. Isso significa que pode liderar o certame nacional dependendo apenas de seus próprios esforços. E tem quatro pontos sobre Palmeiras, que já fez 23 jogos, e Flamengo.

Nos nove últimos jogos a equipe de Juan Pablo Vojvoda fez 25 pontos em 27 possíveis, com oito vitórias e um empate. São seis a mais do que o Botafogo, dono da segunda melhor campanha nesse recorte. O aproveitamento do Fortaleza nessas nove pelejas é de incríveis 92,6%.