CBF vai cobrar rigor de árbitros contra excessos cometidos na área técnica

A intenção do presidente da Comissão de Arbitragem da CBF é cobrar mais atitude dos árbitros para acabar com esse comportamento durante as partidas. Seneme entende que os apitadores vêm sendo menos rigorosos com quem se instala na área técnica e é hora de voltar a um comportamento que, entende, já foi mais adequado.

Vejamos no final de semana, quando o campeonato brasileiro estará de volta, se o puxão de orelhas dará resultado. Ou se a farra na área técnica vai continuar.