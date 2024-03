Vitória protocolar do Flamengo sobre Nova Iguaçu preocupa torcedor do Vasco

Esse cenário é preocupante para a torcida vascaína, que viu o time escapar por pouco de mais um rebaixamento no campeonato brasileiro há pouco mais de tês meses. E tem motivos para se preocupar com o que poderá vir por ai com o início de mais um certame da Série A em duas semanas.

Com 3 a 0 o Flamengo praticamente garantiu mais um título estadual. Tite assegurou após a peleja que não poupará titulares no domingo, mas tem jogadores para revezar nos compromissos pela Libertadores, antes e depois do Nova Iguaçu. Está tranquilo ele, afinal, razões para isso não faltam.

Já no Vasco, a boa notícia é que não enfrentou o rival na final. Seria bem perigoso, com o risco de repetir o que se viu no ano passado, quando os rubro-negros abriram 4 a 0 no primeiro tempo do clássico. Menos mal sair antes do campeonato, eliminado pelo time laranjinha da Baixada

Siga Mauro Cezar no Twitter

Siga Mauro Cezar no Instagram

Siga Mauro Cezar no Facebook