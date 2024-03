Rio volta a levar 3 times à Libertadores. Tite viu isso antes e foi campeão

Com a classificação no empate com o Red Bull Bragantino (1 a 1), desta vez a dupla Fla-Flu terá a companhia alvinegra na formação do trio carioca na competição mais importante do continente. O sorteio que definirá os grupos da Libertadores 2024 vai acontecer na noite de segunda-feira, na sede da Conmebol, no Paraguai.

Em 2012, o Flamengo ficou pelo caminho já na fase de grupos, em terceiro, atrás de Lanús e Emelec, à frente apenas do Olimpia. Já o Fluminense avançou como líder da chave que também tinha Boca Juniors, Arsenal e Zamora. O Vasco também se classificou, mas em segundo, atrás do Libertad e à frente de Nacional e Alianza.

Os tricolores foram eliminados pelo Boca nas quartas, e o Vasco caiu diante do Corinthians no famoso jogo da defesa de Cássio diante de Diego Souza. Adiante, a equipe de Tite terminaria campeã, superando o time argentino que fora algoz do Fluminense. Naqueles tempos o futebol do Rio não era coadjuvante, como agora. De fato o técnico se expressou mal, como ele mesmo admitiu depois

