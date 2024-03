Clubes têm que deixar de lado os direitos de transmissão e priorizar a Liga

Temos assistido ao longo de muito meses a discussão entre os clubes da Libra e da Liga Forte sobre a criação da Liga de Futebol do Brasil. As notícias veiculadas nas diversas mídias informam que existe um impasse entre os dois grupos com relação à distribuição dos recursos de direitos de transmissão, fato este que impediria a criação da Liga.

Na última semana, conversando com um presidente de um clube da série A, perguntei como estavam as negociações sobre os direitos de transmissão e ele me confirmou que estavam muito longe de um acordo.

Os benefícios da criação da Liga são óbvios e esta propiciará um aumento relevante no fluxo de recursos para os clubes. Naming rights, venda dos direitos em bloco para o exterior, patrocínios e muitas outras receitas poderão ser capturadas.