Preocupante o futebol do Vasco contra Água Santa e Nova Iguaçu

Dois jogos, dois dramas contra times pequenos, um de São Paulo, outro do Rio de Janeiro. Em intervalo de apenas três dias o Vasco sofreu contra Água Santa e Nova Iguaçu.

Depois de escapar da derrota no finalzinho diante da equipe paulista, os comandados de Ramon Díaz não perderam para o Nova Iguaçu por pouco. Graças a Léo Jardim.

O goleiro vascaíno fez nada menos que 12 defesas, algumas dificílimas, segundo as estatísticas do SofaScore. Em parte pela boa organização do time laranja.