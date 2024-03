Fla vence Flu e Dinizismo segue entre céu e inferno, endeusado e demonizado

Mas no Brasil, apos décadas de triunfo dos que rejeitam a pelota para jogar no erro do adversário, o surgimento de Diniz chamou a atenção. Como se fosse algo realmente diferente, excêntrico. Não é.

Daí, diante de sua linha de trabalho, calçada na mobilização dos jogadores, de tê-los ao redor, acreditando em suas ideias, passou a ser amado e odiado, cercado por extremos. Que se refletem em campo.

Campeão da Libertadores, da Recopa Sul-americana, bi carioca, o treinador do Fluminense era endeusado há dez dias na vitória sobre a LDU. E agora criticado pelos 12 clássicos sem uma vitória sequer.

No Fla-Flu de sábado foi derrotado por 2 a 0 sendo muito pressionado, sem que seu time finalizasse uma vez no alvo. Grave. Fernando Diniz parecia totalmente absorvido por suas próprias crenças.

Como o acúmulo de veteranos em campo. Um time com média de 33,3 anos, que ficou mais velho com a entrada de Marcelo no segundo tempo, quando já perdia e o placar estava até barato.

Renato Augusto e Paulo Henrique Ganso no meio-campo sem a vitalidade de André foi a receita do fracasso. E que levou ao domínio absoluto do Flamengo, por pelo menos 80 dos 90 minutos de peleja.