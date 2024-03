Episódio Maycon/Flamengo escancara crise sem precedentes do Corinthians

Tem corintiano comemorando. Como, se o time foi eliminado precocemente do campeonato paulista? E com uma rodada de antecedência!

Celebram o fato de o Corinthians não ter perdido o volante Maycon para o Flamengo. Sim, ultimamente parte da Fiel comemora por muito pouco.

Teve tratamento de jogo histórico o 2 a 2 com o Palmeiras. Mas do que adiantou se a desclassificação veio logo após e o rival é líder do certame?