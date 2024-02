Brasil com um pé fora do torneio de futebol olímpico masculino. Que bom!

Até porque a alegação de que o Brasil não tinha a medalha de ouro olímpica do futebol masculino já não existe mais desde 2016. Naquele ano foi campeão do torneio no Rio de Janeiro.

Para isso, empatou com a África do Sul, com o Iraque, venceu a Dinamarca, a Colômbia e Honduras. Além de uma equipe C/D da Alemanha na final. Mesmo assim nos pênaltis. E foi bi há menos de três anos Já deu, né?

Siga Mauro Cezar no Twitter

Siga Mauro Cezar no Instagram

Siga Mauro Cezar no Facebook

Inscreva-se no Canal Mauro Cezar no YouTube