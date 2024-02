Na Holanda, tolerância com gramados artificiais está chegando a zero

Já se sabe (e até se comentou neste blog, em texto anterior) que o futebol da Holanda - ou Países Baixos, como preferirem - proibirá os gramados sintéticos tão logo a temporada 2024/25 acabe. Então eles terão de ser naturais, ou híbridos, caso contrário não serão aceitos.

A troca gradual já está sendo feita. Dos 18 times da primeira divisão holandesa, apenas três clubes ainda seguem com grama sintética. De todo modo, como o prazo já está mais perto do que longe de acabar, a tolerância da Eredivisie CV (entidade que comanda o Campeonato Holandês) já está menor do que antes com maus gramados.

O comportamento se espalha entre os profissionais. Nem precisando de gramado sintético para isso. O grande exemplo veio no 20 de janeiro passado. Na 18ª rodada do Campeonato Holandês, jogariam os pequenos Almere City e Fortuna Sittard - ambos, em meio de tabela.