Corinthians promete grandes contratações, mas no noticiário, dívidas

As dívidas do Corinthians não são novidade para ninguém. Nem seria preciso uma auditoria para alguém concluir que o clube está atolando financeiramente. Basta ter acompanhado o noticiário nos últimos anos e observar os balanços mais recentes publicados.

Perto de R$ 1 bilhão é o negativo, o vermelho do clube, mais cerca de R$ 700 milhões do estádio. Desse total em torno de R$ 1,650 bilhão, aproximadamente R$ 400 milhões em dívidas de curto prazo, segundo o diretor financeiro, Rozallah Santoro, ou seja, têm que ser pagas nos próximos meses.

"Corinthians tem dívida de mais de R$ 200 milhões com sete empresários", é a manchete alvinegra no UOL Esporte. A frequência com a qual são publicadas matérias sobre os problemas financeiros do clube já deveriam, naturalmente, fazer com que as pessoas não embarcassem em devaneios.