Leila Pereira, presidente do Palmeiras, revelou ser contra a torcida única. Em entrevista a Casagrande no "Casão Pod Tudo" no UOL Esporte, ela se disse contrária à medida que entrou em vigor há quase oito anos em São Paulo.

É raríssimo, se não inédito, um dirigente de tal calibre afirmar pública e categoricamente que discorda da tosca decisão que resiste, mesmo se mostrando ineficaz. Os confrontos de torcedores e mortes seguem acontecendo, seja dia de jogo, ou não, inclusive longe dos estádios.

A torcida única é a admissão de incapacidade da própria sociedade, a emissão de um recibo de incompetência das ditas autoridades. Trata-se, na prática, e uma penalidade ao futebol, não aos protagonistas de atos violentos, que muitas vezes desfrutam da impunidade.