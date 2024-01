O Flamengo estuda uma forma para responder à nota do Corinthians sobre a desistência de contar com Matheuzinho por empréstimo. O blog apurou que, na versão rubro-negra para o imbróglio, o lateral-direito estava autorizado apenas para fazer exames médicos pré-contratuais no clube paulista.

No entanto, o atleta participou de treino aberto com uniforme alvinegro e esteve na Neo Química Arena no domingo. Antes da vitória sobre o Guarani, postou, inclusive, um vídeo da torcida corintiana em suas redes sociais. Embora não estivesse autorizado para participar da atividade com o elenco do time paulista, os rubro-negros não advertiram seu atleta por isso.

O Flamengo alega que o empréstimo foi acordado e aprovado entre as partes ate 31 de dezembro de 2024. Sem passe fixado, sem taxa de vitrine e podendo retornar a qualquer momento. E que o Corinthians colocou Matheuzinho para treinar nessas condições. Depois desistiu.