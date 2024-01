Vinicius Júnior é o personagem da semana. Entrou para o seleto grupo de heróis do Real Madrid que marcaram três gols em clássico diante do Barcelona.

Mas para o garoto de São Gonçalo não basta ser o grande nome de um jogo desse tamanho. Sempre há quem polemize suas ações, atitudes, até quando o atacam.

Após os racistas em Valencia terem ofendido, agredido o atleta, houve quem o apontasse como "culpado". Algo inimaginável num mundo sem tantos imbecis.

Depois de uma tripleta em cima do Barça nos 4 a 1 que valeram o troféu da Supercopa da Espanha teve mais. Queixas em função da maneira como comemorou.

Na seleção brasileira Tite custou a aceitar o atacante. Parecia achar mais importante no cumprimento de suas tarefas táticas do que explorar seu evidente talento.

Na Copa do Mundo o treinador o substituía com frequência, mesmo quando estava bem em campo. Na eliminação diante da Croácia foi sacado a 19 minutos do segundo tempo.

Vinicius Júnior é o melhor jogador brasileiro há algum tempo. Mesmo assim há quem teime em não aceitar tal fato. Azar deles.

