Juan Carlos Osório será o técnico do Athletico nesse começo de temporada 2024. É importante frisar isso porque nunca se sabe por quanto tempo um treinador permanecerá no cargo por aqui.

O colombiano estava no Zamalek, um dos grandes clubes do futebol no Egito. Sua passagem anterior, pelo São Paulo, foi interessante, especialmente pela maneira ousada como comanda seus times.

Foi em 2015 e na oportunidade, Osório saiu por vontade própria, ao aceitar uma proposta para dirigir a seleção do México. Ele também comandou a Seleção do Paraguai, entre 2018 e 2019.