Ao tomar posse nesta terça-feira, o novo presidente do Corinthians, Augusto Melo, disse que há "conversa adiantada" sobre seu grande sonho de consumo nesse início de mandato: Gabigol. No entanto, o Flamengo não recebeu proposta do clube paulista até então.

"Nada nesse sentido. Nada mesmo", respondeu ao blog uma fonte do futebol rubro-negro quando questionada se qualquer tipo de proposta já havia sido feita, ou se alguma conversa sobre como viabilizar uma negociação do atleta havia se desenvolvido.

A presença de Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, na posse de Melo ampliou as especulações. Contudo, ela tanto pode significar algo, como nada, não passando de uma protocolar participação no evento, representando o clube.