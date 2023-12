Gustavo Scarpa, no momento defendendo o Olympiacos, também interessa. O Nottingham Forest, que o tirou do Palmeiras há um ano, desejaria cerca de 6 milhões de euros para liberar o meia.

Quantia próxima da que poderá custar outro uruguaio, Matías Viña. O lateral-esquerdo, pelo qual a Roma pagou 13 milhões de euros, voltaria ao Brasil por aproximadamente metade dessa cifra.

E não é de hoje que o Flamengo age assim. Não olha para nada que não seja classificado como "jogador de grife", ou seja, atletas com passagens por seleções e times grandes, consequentemente caros.

Isso em tempos nos quais os clubes têm analistas de mercado. São profissionais que observam, pesquisam e estudam nomes que possam representar boas oportunidades, é a relação custo-benefício.

Espanta o fato de o time mais rico praticamente esnobar tal possibilidade, mesmo depois do sucesso de Pablo Marí em 2019. Mas no Flamengo há um setor com o pretensioso nome de "Centro de Inteligência e Mercado", o CIM.

Por sinal, no site do clube aparecem cinco profissionais como analistas de mercado. De lá deveriam sair as boas dicas para que os dirigentes fossem buscar jogadores capazes de atender a demanda. Atletas que possam compor o elenco e não custem milhões em moeda estrangeira.