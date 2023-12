Nas 13 últimas edições do Mundial de Clubes da Fifa, em seis o representante sul-americano não chegou à decisão. O Fluminense se livrou desse vexame ao superar o Al Ahly, mesmo sem jogar bem, sofrendo muitas finalizações, com o goleiro Fábio sendo decisivo e abrindo o placar por intermédio de um pênalti no mínimo contestável.

O Manchester City jogou sábado contra o Crystal Palace, voou para a Arábia Saudita e três dias depois fez 3 a 0 facilmente no Urawa Red Diamonds. Mesmo sem Haaland, De Bruyne e Doku. Se na véspera o time egípcio desferiu 20 arremates contra 14 (13 a 3 no primeiro tempo), o campeão inglês acumulou 25 ante um par dos japoneses.

A disparidade de um forte time europeu, mesmo sem viver seu melhor momento, em relação a qualquer adversário de outro continente é uma obviedade. Sabemos disso e os fatos comprovam. As dez últimas edições do certame foram ganhas pelo campeão da Uefa Champions League. Mesmo com atuações relaxadas, como a dos comandados por Pep Guardiola nesta terça-feira, em especial Jack Grealish.