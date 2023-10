A falta de energia elétrica durante Botafogo x Athetico, sábado, no Estádio Nilton Santos, o "Engenhão", tem efeitos colaterais e discussões várias. Complemento do cotejo no domingo sem a presença de torcedores, prejudicando quem comprou ingressos, adiamento da partida dos botafoguenses com o Fortaleza, gerando queixas do líder da Série A.

Às 22h55 do sábado, em meio ao impasse quanto à continuação da peleja, a Light, companhia responsável pelo abastecimento de energia na cidade do Rio de Janeiro, alegou, por intermédio de sua rede social, "defeito interno de responsabilidade do estádio". No mesmo espaço, às 23h45 o Botafogo postou que "houve uma instabilidade no sistema de energia, de causas e responsabilidades desconhecidas". E ainda que seria "prematuro afirmar a origem do ocorrido".