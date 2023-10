Botafogo x Athletico começou sábado à noite e terminou apenas na tarde de domingo devido à falta de energia elétrica no Estádio Nilton Santos, o "Engenhão". Com isso, a CBF determinou o complemento da partida no dia seguinte e adiou o próximo compromisso do líder do campeonato brasileiro.

Os botafoguenses enfrentariam o Fortaleza nesta terça-feira, na capital cearense, e insistem na realização da peleja nesta data. O time do nordeste decide a Copa Sul-americana sábado, no Uruguai, diante da LDU de Quito e, acredita-se, pouparia titulares diante da equipe carioca pela proximidada da final.

O blog entrou em contato com Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, que descartou a realização do cotejo nesta terça-feira.