Jogo aberto, com chances para os dois lados, um Vasco que agrediu mais até fazer 1 a 0 e um Fortaleza que quase empatou no primeiro ataque após o tenrto sofrido aos 13 minutos do segundo tempo.

O francês, que parece um tanto fora do peso ideal, saiu aos 31 minutos da etapa final, cansado. O time cearense intensificou a pressão com algumas substituições e a equipe carioca procurou se fechar.

Os vascaínos sustentaram o 1 a 0 e a chegaram à quarta vitória nos seis últimos jogos. Com apenas uma derrota no período, para o Santos, que empurrou para a zona do rebaixamento com esses três pontos.

