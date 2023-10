Com elevado índice de aproveitamento. Muito por Darwin Núñez. O atacante do Liverpool tinha apenas 2 anos de idade quando Magallanes fez o gol da vitória anterior dos uruguaios sobre os brasileiros.

Ele marcou de cabeça no final do primeiro tempo e, caído, no meio de dois adversários, deu passe para De La Cruz ampliar. Decisivo como deve ser um centroavante, alguém que o Brasil ainda procura.

Diniz foi elogiado excesso depois do começo contra bolivianos e peruanos. Um oba-oba inexplicável da mídia torcedora que começou a se desfazer no empate com a Venezuela. E que deve reaparecer após esse pífio resultado no estádio Centenário.

Não significa que o treinador do Fluminense seja incapaz, pelo contrário. Mas o desafio de remontar o selecionado "canarinho" é complexo. Talvez seja fundamental alguém mais experiente para tamanha missão. Talvez...

Houve o momento do "para que Carlo Ancelotti?". Se aproxima a hora do "vem, Ancelotti"! Mas o italiano, se chegar, será apenas em meados de 2024. Antes disso tem Colômbia em Barranquilla em 16 de novembro e Argentina no Maracanã dia 21.