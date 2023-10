Só alguém muito ingênuo esperaria que Tite desse uma entrevista bombástica. O técnico que concedeu sua primeira coletiva de imprensa como profissional do Flamengo usou, como de hábito, de sua capacidade de driblar perguntas recorrendo ao já conhecido titês, seu quase dialeto, digamos. Mas respondeu algumas perguntas. Tentaremos traduzi-las, então.

"O que te fez repensar o teu projeto de só trabalhar em 2024", foi a pergunta de Carlos Gil, da Globo. A resposta: "Um ajuste de datas. O objetivo do Flamengo de 2024, no trabalho, da minha forma, também de 2024 (...) Por que o objetivo é a classificação na Libertadores". Sim, Tite respondeu em titês, naturalmente, mas respondeu. Inclusive citando a "grandeza do Flamengo e seus objetivos".

Tradução: o técnico só pensava em trabalhar novamente no ano que vem, se interessou pela proposta do Flamengo pensando em 2024, mas a temporada seguinte ficaria mutilada sem a vaga na Llibertadores. Então ele aceitou começar de imediato, mudou de ideia e vai tentar assegurar a claassisificação, meta obrigatória dele e do próprio clube para o próximo ano.