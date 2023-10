A renovaçao de contrato de Gabigol com o Flamengo está por detalhes. A ideia é prorrogar o compromisso do atacante por mais quatro anos, até 2028. Seu contrato atual termina em dezembro de 2024.

O jogador terá reajuste salarial, bônus por metas etc. Vai ganhar um aumento. Em meados do próximo ano ele poderá assinar com outro clube, caso não ocorra a removação.

Já Bruno Henrique quer mais três anos e o clube pretende fazer um novo contrato por dois (inicialmente oferecia um). O acordo financeiro ainda não está próximo e a duração do contrato é um obstáculo.