Nas seis últimas rodadas do campeonato brasileiro o Cruzeiro só foi melhor do que três times. O Cuiabá, com o qual empatou sem gols sábado, América, adversário do 1 a 1 na rodada anterior, e Goiás.

No segundo turno, que já teve sete rodadas disputadas, o time mineiro também tem apenas Coritiba, Cuiabá e Goiás abaixo na classificação. São seis empates, três derrotas e uma só vitória nos dez últimos jogos, 30% de aproveitamento e meros quatro pontos acima da zona do rebaixamento.

Depois de uma crise sem precedentes, três anos na Série B, risco de queda para a terceira divisão e renascimento em forma de SAF, os cruzeirenses seguem sem paz. Mesmo como empresa, o time ainda sente os efeitos da devastação a qual o clube foi submetido.