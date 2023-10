Com Marcelo Bielsa, o Uruguai tenta quebrar um incômodo jejum: nas eliminatórias sul-americanas, em 12 partidas, a Celeste só o Brasil venceu uma vez, com cinco empates e seis derrotas. E essa vitória foi 8.143 dias antes do duelo desta terça-feira, às 21 horas, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

O desempenho pífio, com apenas 22% de aproveitamento preocupa os uruguaios, ainda mais com o estilo superofensivo que caracteriza o técnico argentino. Temem que a equipe fique exposta, como observado no empate (2 a 2) de quinta-feira, com a Colômbia.