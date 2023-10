Em oito jogos na atual edição da Premier League, Richarlison marcou um gol e deu duas assistências com a camisa do Tottenham. Criou uma grande chance e faz um tento nos seus 394 minutos em campo.

Os números são, acredite, muito melhores do que os da temporada 2022/2023, quando ele foi às redes uma vez em 1.023 minutos! Foram 27 aparições e também um golzinho, com três assistências. As estatísticas são do SofaScore.

O ex-atacante do Fluminense ainda não se firmou no time de Londres, um dos principais do campeonato inglês. Seu bom desempenho em Watford e Everton não se repete no integrante do chamado "Big Six".