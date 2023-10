A classificação do Fluminense para a final da Libertadores foi merecida. O time lutou até o fim nas duas partidas semifinais e foi competente, ao contrário do Internacional, que teve tudo para vencer tanto no Rio de Janeiro como em Porto Alegre, e não conseguiu.

Mas apesar de ir à final contra o Boca Juniors, o time tricolor não foi superior. No duelo dos técnicos, Eduardo Coudet superou Fernando Diniz, que teve a sorte de contar com Germán Cano, enquanto o colorado tinha um Enner Valencia em noite desastrosa.

Mas o resultadismo que pauta boa parte da mídia esportiva não resiste à tentação. Diniz foi catapultado à condição de quase gênio. Não é. Como também não se trata de um incompetente. Na realidade um treinador que ainda corrige erros, alguns persistentes.