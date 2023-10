É evidente que são muito maiores os valores desembolsados no período atual pelo Flamengo para indenizar profissionais que dispensou. Reflexo do nível de treinadores contratados, alguns internacionais e mais caros do que os de 2013-2018.

Mas em matéria de má gestão, os dois são parecidos, poderiam dar os braços. Bandeira contratou 13 treinadores em seis anos no poder, Landim chegou a 10 com Tite, a 15 meses de deixar a presidência.

No placar das demissões, Banderia mandou embora 10 técnicos, Landim cinco. Reforçando: obviamente as multas pagas pelo atual presidente são maiores e absurdas, mas em matéria de má gestão, o páreo é equilibrado. O Flamengo paga caro por isso, não só em dinheiro, mas também em desempenho abaixo do que deveria ter.

Os 14 técnicos com Bandeira de Mello:

2013 Dorival Júnior - demitido

2013 Jorginho - demitido

2013 Mano Menezes

2013/14 Jayme de Almeida - demitido

2014 Ney Franco - demitido

2014/15 Vanderlei Luxemburgo - demitido

2015 Cristóvão Borges - demitido

2015 Oswaldo de Oliveira - demitido

2016 Muricy Ramalho

2016/17 Zé Ricardo - demitido

2017 Reinaldo Rueda

2018 Paulo César Carpegiani - demitido

2018 Maurício Barbieri - demitido

2018 Dorival Júnior

Os 10 técnicos de Rodolfo Landim:

2019 Abel Braga

2019/20 Jorge Jesus

2020 Domènec Torrent - demitido

2020/21 Rogério Ceni - demitido

2021 Renato Gaúcho

2022 Paulo Sousa - demitido

2022 Dorival Júnior

2023 Vítor Pereira - demitido

2023 Jorge Sampaoli - demitido

2023 Tite

