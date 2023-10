No Campeonato Brasileiro, o aproveitamento de claras chances de gol de Tiquinho Soares é altíssimo.



O triplo no comparativo com Gabigol.



E é ainda maior a diferença em relação a Luís Suárez.



Estatísticas @SofascoreBR



Baixe o aplicativo https://t.co/76ttLl6gRY pic.twitter.com/m6alw7hS28 -- Mauro Cezar (@maurocezar) October 10, 2023

Já o aproveitamento das oportunidades de gol de Luís Suárez fica ainda mais para trás. O uruguaio do Grêmio registra só 29%. As estatísticas do SofaScore reúne os atletas que mais chances tiveram na Série A 2023 até o momento.

Quem mais se aproxima do jogador do Botafogo é Calleri. O argentino do São Paulo somou 75% durante sua participação no campeonato. Vítor Roque aparece em seguida, mas bem atrás, abaixo dos 60%.