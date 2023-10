Após mais de sete anos sem comandar times de clubes, fica a expectativa sobre como reaparecerá. Terá se reinventado, como nas duas últimas passagens pelo time corintiano? Afinal, se não foi um ano (inteiro) "sabático" chegou perto, pois não trabalha há quase dez meses.

Tite terá ótimo material humano. E ao mesmo tempo um elenco com verdadeiros focos de acomodação. Caso reapareça com novas ideias técnicos e táticas, provavelmente isso não bastará. A lábia, a conversa, a capacidade de convencimento do técnico precisará estar mais afiada do que nunca. Só assim para despertar tantos jogadores que rendem muito menos do que deveriam.