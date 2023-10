As conversas entre os representantes de Tite e os dirigentes do Flamengo avançaram neste fim de semana. O técnico deverá ser anunciado pelo clube até segunda-feira.

O contrato de Tite terá duração até o final de 2024. É quando se encerrará o mandato do presidente Rodolfo Landim, eleito em 2018 e reeleito em 2021.

O investimento do Flamengo no treinador que comandou a seleção brasileira nas duas últimas Copas do Mundo será alto. Contudo, não deverá se aproximar do que custava Jorge Jesus, como especulado.