Danilo foi vendido, Gustavo Scarpa não renovou contrato, os dois se transferiram para o Nottingham Forest. Mais adiante, Dudu sofreu grave lesão, não joga mais em 2023. O Palmeiras perdeu tês titulares importantíssimos, mas não foi ao mercado se reforçar, buscar reposição quando era possível.

Começa aí a explicação do futebol em declínio, dos muitos empates, dos gols mais raros, das eliminações em Copa do Brasil e Libertadores, além de razoável distância em relação ao líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo. O clube paga pelos erros estratégicos cometidos na temporada.

O discurso oficial sempre foi de que o elenco deveria ser curto, algo viável no calendário europeu, comprometedor no futebol brasileiro, com muito mais jogos entre janeiro e dezembro. Como as receitas do treinador deram certo em outras ocasiões, pouco se questionou a opção adotada.