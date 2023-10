Na primeira, o equatoriano deu arrancada individual depois que André caiu no começo da jogada e foi salvo por Nino, em ótima cobertura, travando o chute. Na segunda, Alan Patrick colocou a bola na cabeça do atacante, que mandou para fora de maneira inacreditável.

Mas a terceira enorme oportunidade... Marcelo escorregou e por instantes quase se transformou no vilão da partida. De Pena pegou a sobra e fez excelente passe, mas Valencia, que correu livremente com ela, chutou bizarramente para fora, diante de Fábio.

Não era difícil imaginar que a tragédia colorada e o sonho tricolor estavam por se materializar. Inter no ataque, bola recuperada pelo Fluminense e em rápida transição, Germán Cano aciona John Kennedy. Ele toca na saída de Rochet, 1 a 1.

Renê, que falhara várias vezes no jogo de ida, deu condições ao camisa 9, não conseguiu afastar a bola e, com ela, cai dentro do gol. Mesmo participando das jogadas dos tentos de seu time no Rio de Janeiro, o lateral foi vilão da semifinal.

Seis minutos depois, novamente a equipe gaúcha no ataque, outra saída rápida tricolor, Yony González, atacante que substituiu o lateral Guga, aciona John Kennedy que, de calcanhar, deixa o argentino frente a frente com o arqueiro uruguaio.

Ao contrário de Valencia, o principal vilão da noite, Cano não erra, ele é quase infalível: 2 a 1. Note que quando ele fica em condições de marcar, já é possível sentir o gol antes que ele aconteça. Foi apenas a segunda finalização certa do artilheiro na partida: decisivo.