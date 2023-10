Quantos jogos são necessários para determinada equipe sofrer um pênalti? E a média de partidas que cada clube disputa até cometer uma penalidade máxima? Qual o índice de aproveitamento das cobranças? A Opta Sports fez um levantamento envolvendo 12 clubes de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Nele, as últimas cinco temporadas, de 2019 até a 25ª rodada do Brasileirão 2023.

Contam jogos da Libertadores, Copa do Brasil e Sul-Americana. Além da Série A, naturalmente. No período, o Atlético Mineiro é o time que mais teve pênaltis a favor, e com o menor intervalo de bola rolando para que uma penalidade fosse marcada: 4,3 jogos. O Corinthians necessita de quase nove pelejas para cobrar um.