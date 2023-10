Ter o Corinthians em uma final de competição é algo interessante para as TVs brasileiras, obviamente. O time está sediado no Estado mais rico do país, com perto de um terço do PIB, e seu adversário era o Fortaleza, com alcance mais restrito e potencial de audiência bem menor.

Isso pode ser valorizado, obviamente, nos gabinetes de executivos, que evidentemente buscam os melhores resultados para suas empresas. E os melhores resultados podem ser resumidos em uma só palavra: audiência, sim a valiosíssima audiência. Mas nem tudo é tão perfeito.

Acompanhando o cotejo, as transmissões tinham pegada corintiana. O time agora dirigido por Mano Menezes era o centro das atenções e dos comentários. Mesmo com a superioridade do Fortaleza, que já havia jogado mais e melhor na Neo Química Arena.