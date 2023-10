O Flamengo ainda não tem um acordo fechado com Tite. As negociações com o técnico seguem, mas os pontos do contrato a serem ajustados ainda dependem de ajustes, acertos.

Questões financeiras, a equipe que o acompanharia, premiações por títulos, metas... São alguns pontos ainda sendo negociados pelos dirigentes com Gilmar Veloz, agente do treinador.

O ideal, na visão dos rubro-negros, é chegar ao acerto nos próximos dias. Dessa maneira, ele poderia começar a trabalhar no Centro de Treinamentos na semana que vem.