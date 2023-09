Irmão de Wilton Pereira Sampaio, que esteve na Copa do Mundo, Sávio Pereira Sampaio é um árbitro tecnicamente fraco, inseguro e que utiliza a arbitragem de vídeo como muleta. Em Flamengo 1 x 0 Bahia foi exatamente assim, com dois erros corrigidos com auxílio do VAR. Mas incrivelmente ele acertou no lance capital da peleja. E sem ajuda da equipe de vídeo.

"VARmengo?"" 1) o pé do Bruno Henrique chega a tremer, a balançar com o impacto. Veja;

2) Gilberto fica pulando num pé só, gritando, por que o faria sem impacto com o pé do adversário?

3) Há quem diga que Bruno Henrique "solou". Ora, sola é de cima pra baixo, ele faz o movimento? pic.twitter.com/CbXqWSXoOa -- Mauro Cezar (@maurocezar) October 1, 2023