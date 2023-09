O empate sem gols com o Boca Juniors, em Buenos Aires marcou a quinta partida do Palmeiras nos últimos 30 dias. No período, o time fez um só gol.

O tento de Breno Lopes, nos acréscimos, dando a vitória aos palmeirenses sobre o Goiás foi o único de setembro também. Neste mês com Datas Fifa, o time disputou quatro pelejas.

Esse 0 a 0 pela semifinal da Libertadores por sua vez, foi o terceiro em cinco compromissos do campeão brasileiro. Antes, o placar ficou em branco diante de Deportivo Pereira e Corinthians.