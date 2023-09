A permanência de Bruno Henrique no Flamengo em 2024 está mais ameaçada do que muitos acreditam. O impasse entre as partes é grande e a continuidade do jogador no clube carioca depende de um acordo, hoje, distante.

Para o staff do atleta, não se trata de uma renovação, mas de recontratação, pois ele já vive os seis meses finais do atual compromisso. Isso significa que pode assinar pré-contrato com outra agremiação. Estará livre em 1º de janeiro.

As conversas não têm sido frequentes, adiadas por conta das finais da Copa do Brasil. Uma reunião que deveria ocorrer na terça-feira não aconteceu e o representante do atacante espera a iniciativa dos rubro-negros para retomar os diálogos.