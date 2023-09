O gol de Rodrigo Nestor, que deu o título da Copa do Brasil ao São Paulo, seria fruto de uma recomendação específica do técnico Dorival Júnior. Ele teria pedido aos seus atletas que explorassem os rebotes gerados por socos na bola que o goleiro Matheus Cunha costumaria, por hábito, desferir para afastar a bola.

Mas Rossi foi quem jogou, a pelota foi atirada pelo arqueiro para fora da área com os punhos, ninguém do Flamengo diminuiu o espaço do são-paulino, que acertou um belíssimo arremate. Mas na imaginação de alguns, nada teria acontecido sem um plano traçado pelas mentes avançadas do treinador e sua equipe de analistas.

No segundo gol do Fortaleza sobre o São Paulo, semana passada, no Morumbi, a origem teria sido a cobrança de um lateral. O arremesso manual foi no campo de defesa e depois dele correram 23 segundos e nove passes foram trocados. O último, a assistência para o tento de Lucero na vitória do Leão do Pici por 2 a 1.